Zanzare geneticamente modificate per far fuori altre zanzare che trasmettono malattie: ecco di che si tratta (Di giovedì 29 aprile 2021) zanzare geneticamente modificate per far fuori altre zanzare che trasmettono malattie. L'esperimento prenderà il via, tra molte polemiche, questa settimana nelle Florida Keys. In pratica Oxitec, una società biotecnologica con sede in Gran Bretagna, rilascerà nei prossimi mesi tra la Florida e il Texas, oltre 750milioni di una versione speciale di zanzare Aedes aegypti maschi. Queste zanzare contengono una proteina che, se trasmesse alla prole femminile, le ucciderà e, si spera, impedirà loro di pungere gli esseri umani e diffondere malattie come la dengue, Zika e febbre gialla. Il Florida Keys Mosquito Control District e la Oxitec ...

