'Xbox è per tutti': Phil Spencer spiega come è cambiato il marchio Xbox (Di giovedì 29 aprile 2021) Una delle recenti caratteristiche che definiscono Xbox come marchio è la sensazione che l'azienda stia ascoltando. Questo è qualcosa che i fan hanno visto esprimere al team Xbox, ma tutto è iniziato internamente come parte di uno sforzo per la diversità. L'idea è che il gioco sia per tutti, e per il boss di Xbox Phil Spencer, fornire tutto questo richiede un ascolto molto attento e la volontà di essere reattivi. Spencer ha assunto la direzione di Xbox sette anni fa e rivela che ha dovuto cambiare modus operandi quando ha scelto di enfatizzare la diversità.

