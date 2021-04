WTA Madrid 2021 | Svitolina spreca sei match point e Teichmann la elimina Forfait Muguruza | avanti Barty e Swiatek

(Di giovedì 29 aprile 2021) Prima ancora di cominciare, il WTA 1000 diperde una delle sue protagoniste più attese: Garbine, infatti, è costretta a dareper i postumi ancora non riacutizzati dell’infortunio alla coscia subito a Charleston. Avrebbe dovuto affrontare l’americana Sloane Stephens, che in questo modo si è trovata di fronte la montenegrina Danka Kovinic, battuta 6-4 6-1. La maggior sorpresa della giornata è invece l’uscita di scena dell’ucraina Elinata dopo averto un break di vantaggio nel secondo set e ben due nel terzo, oltre a sei, contro la svizzera Jil, alla fine vincitrice per 2-6 6-4 7-6(5). Sarà lei a sfidare la spagnola Paula Badosa, unica del suo Paese impegnata oggi e ...

Advertising

OA_Sport : WTA Madrid 2021: Barty e Swiatek avanzano senza problemi. Svitolina, quante occasioni sprecate! - sportface2016 : #WTAMadrid 2021: #Barty e #Bencic in scioltezza, subito fuori #Svitolina e #Martic - Ubitennis : WTA Madrid: Svitolina fuori dopo sei match point, Barty e Swiatek a valanga - zazoomblog : Wta 1000 Madrid 2021: programma orari e ordine di gioco di venerdì 30 aprile - #Madrid #2021: #programma #orari - sportface2016 : #WtaMadrid 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 30 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Madrid

Si chiude la prima giornata del torneo1000 di2021 . In mattinata non hanno avuto particolari problemi nel superare il primo turno Kiki Bertens , Angelique Kerber ed Ons Jabeur , che hanno eliminato rispettivamente Jimenez ...DIRETTA2021: BARTY E SWIATEK SENZA PROBLEMI Continuano i match al2021 , con la prima parte del primo turno " parte alta del tabellone " che si avvia alla conclusione: la numero 1 ...Prima ancora di cominciare, il WTA 1000 di Madrid perde una delle sue protagoniste più attese: Garbine Muguruza, infatti, è costretta a dare forfait per i postumi ancora non riacutizzati dell'infortun ...MADRID - Belinda Bencic (Wta 11) ha iniziato col piede giusto il suo cammino al Masters 1000 di Madrid. Opposta sul rosso alla sempre insidiosa francese Kristina Mladenovic - ex top-10 Mondiale -, la ...