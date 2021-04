World Surf League, Leonardo Fioravanti si prepara a tornare in acqua per la terza tappa australiana (Di giovedì 29 aprile 2021) Leonardo Fioravanti ha voglia di dare spettacolo nella quarta tappa della WSL , la terza in Australia. Lo farà nella cornice di Margaret River, città della regione South West in Australia Occidentale, ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021)ha voglia di dare spettacolo nella quartadella WSL , lain Australia. Lo farà nella cornice di Margaret River, città della regione South West in Australia Occidentale, ...

Advertising

samu847 : RT @italyinsalvador: Un piacere ricevere la visita dei tecnici e degli atleti della nazionale italiana ???? di surf ?? ????? in ???? per prepara… - EsterBacchi : RT @italyinsalvador: Un piacere ricevere la visita dei tecnici e degli atleti della nazionale italiana ???? di surf ?? ????? in ???? per prepara… - italyinsalvador : Un piacere ricevere la visita dei tecnici e degli atleti della nazionale italiana ???? di surf ?? ????? in ???? per prep… -