World Relays | Antonio La Torre | “Obiettivo pass olimpici Jacobs aggiunge valore | 4×400 da guerrieri”

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia punta a essere protagonista alle2021 di atletica leggera, i cosiddetti Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend del 1-2 maggio a Chorzow (Polonia).La, Direttore Tecnico della Nazionale, schiererà 28 azzurri in 5 staffette. Appuntamento fondamentale per 4×100 maschile,femminile,mista che inseguono la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021: bisognerà accedere alla finale per assicurarsi ila cinque cerchi, senza dover dipendere dal ranking. 4×100 femminile emaschile hanno invece già la certezza di partecipare ai Giochi e dunque potranno correre senza particolari pressioni.Laha presentato l’evento ai microfoni della ...

Advertising

FidalMilano : RT @atleticaitalia: #atletica World Relays, DT La Torre: “Strategia e coraggio” Il direttore tecnico ad Atletica TV alla vigilia della par… - pavisa1401 : RT @atleticaitalia: #atletica World Relays, DT La Torre: “Strategia e coraggio” Il direttore tecnico ad Atletica TV alla vigilia della par… - 20sixxgod : RT @atleticaitalia: #atletica World Relays, DT La Torre: “Strategia e coraggio” Il direttore tecnico ad Atletica TV alla vigilia della par… - visiorace : #FIDAL World Relays, DT La Torre “Strategia e coraggio” - atleticaitalia : #atletica World Relays, DT La Torre: “Strategia e coraggio” Il direttore tecnico ad Atletica TV alla vigilia della… -

Ultime Notizie dalla rete : World Relays

Fidal

L'Italia è pronta per ledi sabato e domenica a Chorzow , in Polonia, tappa fondamentale per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo. Il Direttore Tecnico Antonio La Torre , che schiererà 5 staffette e 28 ...Ospite della puntata anche Raffa Lukudo L'Italia decolla domattina verso Chorzow , in Polonia, per ledi sabato e domenica. Per la rassegna mondiale che stacca i biglietti diretti delle ...L'Italia punta a essere protagonista alle World Relays 2021 di atletica leggera, i cosiddetti Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend del 1-2 maggio a Chorzow (Polonia). Antonio La Tor ...Sono 30 i gli atleti, di cui 14 uomini e 16 donne, i convocati per le World Relays di Chorzow, in Polonia, in programma nel weekend del 1° e 2 maggio, l’evento di portata mondiale dedicato alle staffe ...