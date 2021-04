Willow Smith ribadisce di essere poliamorosa e spiega perché (Di giovedì 29 aprile 2021) La figlia di Will Smith e Jada Pinkett Smith ha stupito sua nonna, Adrienne Banfield Norris, durante una puntata di Red Table Talk dichiarando di essere poliamorosa. Willow Smith, la figlia ventenne di Will Smith e Jada Pinkett Smith ha scelto l'episodio di mercoledì di Red Table Talk, lo show che conduce assieme alla madre e alla nonna materna, Adrienne "Gammy" Banfield Norris, per rivelare di essere poliamorosa, spiegando di essere coinvolta, contemporaneamente, in più di una relazione romantica. Durante la puntata Willow ha confessato alla nonna Adrienne di essere poliamorosa: "Con il poliamore, sento che il fondamento principale è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) La figlia di Wille Jada Pinkettha stupito sua nonna, Adrienne Banfield Norris, durante una puntata di Red Table Talk dichiarando di, la figlia ventenne di Wille Jada Pinkettha scelto l'episodio di mercoledì di Red Table Talk, lo show che conduce assieme alla madre e alla nonna materna, Adrienne "Gammy" Banfield Norris, per rivelare dindo dicoinvolta, contemporaneamente, in più di una relazione romantica. Durante la puntataha confessato alla nonna Adrienne di: "Con il poliamore, sento che il fondamento principale è ...

Willow Smith: "La monogamia causa il tradimento, meglio essere poliamorosi" Willow Smith , 20 anni, seconda figlia di Will e Jada Pinkett - Smith, ha le idee molto chiare. Protagonista di Red Table Talk, il popolare show condotto da mamma Jada, ha parlato liberamente della ...

Willow Smith: «La monogamia causa solo bugie e tradimenti. Meglio il poliamore»

