William e Kate | tutti gli amori prima del Royal Wedding e le presunte amanti del principe

prima di diventare William e Kate, i duchi di Cambridge hanno avuto altre storie e altri amori. Non sono tantissimi, e parte che durante il periodo di separazione, i due si siano trovati a frequentare altre persone, soprattutto il principe William. Kate follemente innamorata di un attore Sembra ieri quando William e Kate si trovavano nell'abbazia di Westminster pronti a pronunciare il fatidico sì davanti a circa 2mila presenti, e miliardi di spettatori collegati in mondovisione. Sotto gli occhi di tutto il mondo nasceva in quel momento una delle coppie più belle della Royal Family. prima di sposare il suo principe, di cui era e tutt'ora è follemente innamorata, ...

Ultime Notizie dalla rete : William Kate William non perdona Meghan Markle per come ha trattato Kate Middleton: lo sgambetto sui gioielli reali Nonostante tutti sperassero che i funerali del principe Filippo fossero il momento per ricucire i rapporti familiari, tra Meghan Markle e i cognati William e Kate Middleton la frattura sarebbe insanabile. Il Duca di Cambridge non avrebbe digerito il modo in cui la moglie del fratello Harry avrebbe trattato la futura Regina, sempre più amata dai ...

Kate Middleton è perfetta per il ruolo di regina ... duchessa di Cambridge , destinata alla corona di regina consorte, che il 29 aprile festeggia i primi dieci anni di matrimonio con William . Kate Middleton e William Un'unione felice resa tale, pur ...

William e Kate Middleton, la lite che rischiò di far saltare il royal wedding Vanity Fair Italia Kate Middleton, ritratto di una futura Regina. A dieci anni dal Royal Wedding la duchessa è pronta a regnare Kate Middleton è cambiata molto in questi dieci anni di matrimonio con il principe William e con la casa Reale inglese. Il suo lungo rapporto con i Windsor, e ciò che esso comporta, l’ha messa a dura ...

William e Kate Middleton, la lite che rischiò di far saltare il royal wedding Tutta colpa delle diverse reazioni di William e Kate di fronte a una foto rubata. Le tensioni tra William e Kate per via di quelle foto, continua Brown, furono tali che l’annuncio del fidanzamento fu ...

