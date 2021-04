William e Kate, 10 anni fa la fiaba: i 6 segreti di quel giorno che ci fanno ancora sognare (Di giovedì 29 aprile 2021) Era il 29 aprile del 2011 quando il principe William sposò la sua Kate Middleton. Un evento che, a distanza di 10 anni, fa ancora sognare il mondo ad occhi aperti. Ma in quel giorno da favola, così come anche nel corso dei dieci anni trascorsi insieme, ci sono stati tantissimi dettagli che hanno descritto il loro percorso come coppia. E mentre i Cambridge si preparano a festeggiare insieme ai tre figli il loro decimo anniversario, passiamo in rassegna le curiosità del giorno del loro matrimonio e della loro vita insieme. I retroscena del fidanzamento approvato da papà Middleton La prima curiosità sul matrimonio dei Cambridge riguarda il fidanzamento. Dopo la fatidica proposta, infatti, la coppia ha mantenuto il segreto ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 aprile 2021) Era il 29 aprile del 2011 quando il principesposò la suaMiddleton. Un evento che, a distanza di 10, fail mondo ad occhi aperti. Ma inda favola, così come anche nel corso dei diecitrascorsi insieme, ci sono stati tantissimi dettagli che hanno descritto il loro percorso come coppia. E mentre i Cambridge si preparano a festeggiare insieme ai tre figli il loro decimoversario, passiamo in rassegna le curiosità deldel loro matrimonio e della loro vita insieme. I retroscena del fidanzamento approvato da papà Middleton La prima curiosità sul matrimonio dei Cambridge riguarda il fidanzamento. Dopo la fatidica proposta, infatti, la coppia ha mantenuto il segreto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il principe William e una sorridente Kate Middleton tra le pecore in fattoria #principeWilliam… - RaiNews : William e Kate, foto romantiche per i 10 anni di matrimonio - silviamidy : RT @_justsonia: Dite quello che volete sui Royals, ma William e Kate sono una coppia stupenda e la love story che tutti ci meritiamo ?? - Jjongthekinvg_ : RT @Iperborea_: Era un venerdì quando, 10 anni fa, William e Kate si sono sposati. Il giorno dopo, in una Roma colma come ormai non siamo p… - gregoracia : RT @xboobsrita: in che senso sono passati 10 anni dal matrimonio di William e Kate? ?? -