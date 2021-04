Will Smith, la figlia Willow confessa sui social: “Sono poliamorosa” (Di giovedì 29 aprile 2021) La figlia di Will Smith, Willow Smith, ha confessato sui social, tramite un talk show di essere “poliamorosa”. La notizia al Red Table Talk La giovane figlia di Will Smith… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladiow, hato sui, tramite un talk show di essere “”. La notizia al Red Table Talk La giovanedi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

OldJ1927 : @ntocndy @gel_samuel Antonio è will smith in hitch - PDUmorista : La figlia di Will Smith lascia tutti a bocca aperta durante la trasmissione Red Table Talk: 'Sono poliamorosa, ho p… - Ilaria8610 : @unozerozer0 @repubblica Anche perché Will Smith si sacrifica ma alla fine almeno il vaccino lo trova ?? - canshitrainbows : La bambina di 9 anni a cui faccio ripetizioni d'inglese mi ha fatto vedere il suo libro dove c'erano foto di Will S… - daddydalbert : @Faqqaa mi sento come will smith in “io sono un coglione” -