Weekend primo maggio, che tempo farà? Nubifragi, grandine e freddo ma solo al nord (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Weekend del primo maggio sarà caratterizzato da condizioni climatiche opposte: pioggia e grandine al nord, sole al sud. Sono giorni ormai che l’Italia è sotto l’influenza di due vortici di pressione opposti, uno proveniente dall’Atlantico che causa maltempo al nord e l’altro proveniente dall’Africa che sta permettendo un innalzamento delle temperature al di sopra delle medie stagionali. Oggi, ad esempio, il nord Italia presenta un clima temperato, ma giornate nuvolose e piovaschi sparsi in tutte le regioni. Nel sud del Paese, invece, c’è prevalenza di sole, con qualche annuvolamento sparso ed una temperatura che a sud tocca anche i 28°. Meteo Weekend primo maggio: la giornata di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 aprile 2021) Ildelsarà caratterizzato da condizioni climatiche opposte: pioggia eal, sole al sud. Sono giorni ormai che l’Italia è sotto l’influenza di due vortici di pressione opposti, uno proveniente dall’Atlantico che causa malale l’altro proveniente dall’Africa che sta permettendo un innalzamento delle temperature al di sopra delle medie stagionali. Oggi, ad esempio, ilItalia presenta un clima temperato, ma giornate nuvolose e piovaschi sparsi in tutte le regioni. Nel sud del Paese, invece, c’è prevalenza di sole, con qualche annuvolamento sparso ed una temperatura che a sud tocca anche i 28°. Meteo: la giornata di ...

Advertising

NetflixIT : Pensa a un numero da 1 a 10 e leggi sotto: il numero che hai pensato ti svolterà il weekend. 1 Tenebre e Ossa 2 Z… - LMVLorenzo : RT @genovatoday: Meteo Liguria, le previsioni per il weekend del primo maggio - MessinaMag : E’ pronta, e sarà firmata nelle prossime ore, l’ordinanza sindacale (del sindaco di Messina Cateno Roberto Salvator… - TV7Benevento : Covid: Galli, 'in Lombardia grande entusiasmo per primo weekend di riaperture'... - antonellaa262 : Amp Punta Campanella: a partire da venerdì 30 aprile quattro giornate tra escursioni, immersioni, giri in canoa all… -