Way to Zero | Volkswagen punta alla mobilità ad impatto zeroHDblog it

Way to Zero: Volkswagen punta alla mobilità ad impatto zero

Volkswagen ha presentato il suo piano Way to Zero per arrivare a raggiungere la carbon neutrality entro il 2050.

L'idrogeno? Peggio del diesel secondo Volkswagen Oggi, in occasione del lancio della strategia Way to Zero, è stato ribadito il concetto da parte del gruppo tedesco. Tutto nasce da un'affermazione che potrebbe sembrare provocatoria: le auto a ...

