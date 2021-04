Wally | la balena che dall’Oceano Pacifico è arrivata nelle acque italiane | “Stremata dal lungo viaggio | giovane esemplare di 7 metri” – Video

(Di giovedì 29 aprile 2021) I ricercatori dell’Istituto Tethys, in collaborazione con la Guardia Costiera, sono riusciti a stabilire con esattezza le dimensioni di, lagrigia che da due settimane nuota. Finora le sue dimensioni erano state stimate solo a occhio, ma grazie alle nuove immagini dal drone gli scienziati hanno potuto individuare una misura molto più precisa, a paragone di una barca a fianco. Secondo i ricercatori di Tethys, la lunghezza di 7,70conferma che si tratta di un animale molto, nato nel gennaio del 2020 nell’Oceano. Le immagini dimostrano che il cetaceo è molto magro e malnutrito, probabilmente stremato dalche lo ha portato nel mar Mediterraneo. Per questa ragione, secondo ...

Imperia . Lagrigia , battezzata con il nome di, sta proseguendo il suo tour nel Mar Mediterraneo. Dopo essere stato avvistato nel genovese, il grosso cetaceo è transitato a largo di Imperia e ora ...Misura col drone la balenottera'E' lunga 7,70 metri lagrigia di nome, che da due settimane circa si sposta in acque italiane e si tratta di un esemplare molto giovane'. Lo dichiara Sabina Airoldi dell'Istituto Tethys, i cui ricercatori ieri, ...«E' lunga 7,70 metri la balena grigia, che da due settimane si sposta in acque italiane. E' un esemplare molto giovane». Lo dichiara Sabina Airoldi dell'Istituto Tethys, i cui ricercatori, assieme all ..."E' lunga 7,70 metri la balena grigia, che da due settimane si sposta in acque italiane. E' un esemplare molto giovane". (ANSA) ...