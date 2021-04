Volley, Finale Champions League: lo ZAKSA Kedzierzyn Kozle ai raggi X. Tante insidie per Trento (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ci sono tanti vocaboli che riescono a riassumere le caratteristiche della finalista di Champions ZAKSA Kedzierzyn Kozle meglio di “tosta”. Lo usa per primo il neo-campione di di Polonia Andrea Gardini quando cerca di spiegare le qualità della squadra allenata da Nikola Grbic, espressione massima di un club il cui presidente è Sebastian Swiderski, ex schiacciatore della Lube, avversaria sabato sera della Itas Trentino nella Super Final. Giocarci contro è un problema, sempre secondo Gardini, perché la squadra avversaria non ha punti di riferimento: tutti sanno fare bene tutto, i centrali difendono, gli attaccanti di palla alta murano, il libero è un gatto e te lo ritrovi da una parte all’altra del campo in un attimo ma, in questo caos apparente, tutto è organizzato alla perfezione, ognuno sa bene cosa deve fare e ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ci sono tanti vocaboli che riescono a riassumere le caratteristiche della finalista dimeglio di “tosta”. Lo usa per primo il neo-campione di di Polonia Andrea Gardini quando cerca di spiegare le qualità della squadra allenata da Nikola Grbic, espressione massima di un club il cui presidente è Sebastian Swiderski, ex schiacciatore della Lube, avversaria sabato sera della Itas Trentino nella Super Final. Giocarci contro è un problema, sempre secondo Gardini, perché la squadra avversaria non ha punti di riferimento: tutti sanno fare bene tutto, i centrali difendono, gli attaccanti di palla alta murano, il libero è un gatto e te lo ritrovi da una parte all’altra del campo in un attimo ma, in questo caos apparente, tutto è organizzato alla perfezione, ognuno sa bene cosa deve fare e ...

