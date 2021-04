Volley | Ekaterina Antropova | la nuova fuoriclasse dell’Italia? 202 cm di potenza Mazzanti | “Profilo interessante”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021)potrebbe essere il nuovo talento della pallavolo italiana. Partiamo da un dato di sicuro impatto, ovvero la sua incredibile altezza: 202 centimetri (curiosamente gli stessi di Valentina Diouf). Una ragazza di appena 18 anni (è nata il 19 marzo 2003) che ha giocato l’ultima stagione in Serie A2 con la casacca del Green Warriors Sassuolo, vincendo la classifica marcatrici con 627 punti segnati in 27 partite giocate (98 set). La sua squadra occupa l’ottavo posto nella classifica della Pool Promozione, l’ultimo utile per accedere ai playoff che mettono in palio un biglietto per salire in Serie A1. Si tratta di un prospetto estremamente, tanto che anche Davide, CT della Nazionale Italiana, ne ha parlato in un’intervista concessa a RaiSport: “Sono andato a vederla in un’amichevole ...