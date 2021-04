Volley, Conegliano-VakifBank: precedenti e probabili formazioni finale Champions League femminile 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto pronto per le SuperFinals di Verona: A.Carraro Imoco Conegliano e VakifBank Istanbul si daranno battaglia per aggiudicarsi la Champions League femminile 2021. Si tratta del remake della finalissima dell’edizione 2016/2017 della massima competizione continentale per club, dove furono le turche a spuntarla con un secco 3-0. L’unico altro incontro in Europa è avvenuto in semifinale di Champions nella stagione 2017/2018, dove il VakifBank si impose per 3-2 (Conegliano vinse poi il bronzo). L’ultimo confronto risale invece all’indimenticabile semifinale del Mondiale per Club del dicembre 2019: le turche arrivarono ad un passo dal successo (in vantaggio 10-14 al tie-break) ma le Pantere riuscirono ad ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto pronto per le SuperFinals di Verona: A.Carraro ImocoIstanbul si daranno battaglia per aggiudicarsi la. Si tratta del remake della finalissima dell’edizione 2016/2017 della massima competizione continentale per club, dove furono le turche a spuntarla con un secco 3-0. L’unico altro incontro in Europa è avvenuto in semidinella stagione 2017/2018, dove ilsi impose per 3-2 (vinse poi il bronzo). L’ultimo confronto risale invece all’indimenticabile semidel Mondiale per Club del dicembre 2019: le turche arrivarono ad un passo dal successo (in vantaggio 10-14 al tie-break) ma le Pantere riuscirono ad ...

Advertising

assurdopensare_ : RT @VeroVolleyMonza: 'Tifiamo italiano, tifiamo tutti per voi!' ???? In bocca al lupo per le #SuperFinalsVerona, @trentinovolley & @ImocoVol… - sportface2016 : #CLVolleyW #SuperFinalsVerona #Volley | #Conegliano-#VakifBank pronte per la finale di Champions League: preceden… - hekimasss : RT @VeroVolleyMonza: 'Tifiamo italiano, tifiamo tutti per voi!' ???? In bocca al lupo per le #SuperFinalsVerona, @trentinovolley & @ImocoVol… - VeroVolleyMonza : 'Tifiamo italiano, tifiamo tutti per voi!' ???? In bocca al lupo per le #SuperFinalsVerona, @trentinovolley &… - UgoBaroni : RT @SkySport: Finale Champions, Conegliano sfida il Vakif ? Sabato 1 maggio Alle 17.00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena -