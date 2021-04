Volkswagen ID.5 - Primi teaser della Suv coupé elettrica - VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante la presentazione della ID.4 GTX, la Volkswagen ha proiettato in anteprima il VIDEO di un altro modello della famiglia delle elettriche di Wolfsburg: si tratta della ID.5, la variante coupé della ID.4. Nelle immagini, la vettura mostra per la prima volta le sue forme, anche se le pellicole applicate alla carrozzeria ne celando ancora in parte le linee. Il debutto di questa nuova sport utility a emissioni zero è previsto nei prossimi mesi, ma la data precisa non è ancora nota. Suv coupé già in versione GTX. La ID.5 segue la filosofia che il gruppo Volkswagen ha già adottato con successo nella gamma dell'Audi, offrendo le varianti Sportback quali alternative più dinamiche e sportive dei propri modelli a ruote alte. La ID.5 è ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante la presentazioneID.4 GTX, laha proiettato in anteprima ildi un altro modellofamiglia delle elettriche di Wolfsburg: si trattaID.5, la varianteID.4. Nelle immagini, la vettura mostra per la prima volta le sue forme, anche se le pellicole applicate alla carrozzeria ne celando ancora in parte le linee. Il debutto di questa nuova sport utility a emissioni zero è previsto nei prossimi mesi, ma la data precisa non è ancora nota. Suvgià in versione GTX. La ID.5 segue la filosofia che il gruppoha già adottato con successo nella gamma dell'Audi, offrendo le varianti Sportback quali alternative più dinamiche e sportive dei propri modelli a ruote alte. La ID.5 è ...

