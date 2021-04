Volkswagen ID 4 GTX | la Suv elettrica diventa sportiva – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Si chiama “GTX” la versione piùdellaID.4, il Suv alimentato a batteria del marchio di Wolfsburg. La base tecnica è la piattaforma Meb del Gruppo, appositamente dedicata alla mobilità 100%: la carrozzeria nascondo due motori elettrici, uno per asse, da 299 CV di potenza complessiva, scaricati a terra dalle quattro ruote motrici. Il powertrain è alimentato da una batteria a litio da 77 kWh di capacità, compatibile con la ricarica rapida a 125 kW, che consente di recuperare 300 km di autonomia in circa mezz’ora. A proposito di autonomia, quella della GTX è pari a 480 km, secondo il ciclo di omologazione Wltp. Buone le prestazioni, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h archiviata in 6,2 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Lunga poco meno di 4,6 metri, la vettura poggia su cerchi di lega da 20 ...