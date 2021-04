Volata Champions: Atalanta in pole, si può fare anche il secondo posto (Di giovedì 29 aprile 2021) Se l’avesse ideato uno scrittore di libri gialli, questo finale di campionato non avrebbe potuto essere più avvincente. Una volta a Bergamo ci si preoccupava della Volata salvezza e delle varie combinazioni possibili per restare in Serie A, ma nell’era Percassi/Gasperini sono ben altri i possibili traguardi. Si parla di Volata Champions e la Dea parte in pole position. E se volete, potete anche fare gli scongiuri o toccare ferro: la favorita per il secondo posto, stando ai sondaggi tra gli addetti ai lavori, è proprio l’Atalanta. Non la Juve che insegue alle sue spalle, non il Milan che era ben altro Milan, nel girone d’andata. Ma quel che conta è avere testa e gambe per il finale, il passato ha poca importanza. Intanto, diamo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Se l’avesse ideato uno scrittore di libri gialli, questo finale di campionato non avrebbe potuto essere più avvincente. Una volta a Bergamo ci si preoccupava dellasalvezza e delle varie combinazioni possibili per restare in Serie A, ma nell’era Percassi/Gasperini sono ben altri i possibili traguardi. Si parla die la Dea parte inposition. E se volete, potetegli scongiuri o toccare ferro: la favorita per il, stando ai sondaggi tra gli addetti ai lavori, è proprio l’. Non la Juve che insegue alle sue spalle, non il Milan che era ben altro Milan, nel girone d’andata. Ma quel che conta è avere testa e gambe per il finale, il passato ha poca importanza. Intanto, diamo ...

