Vodafone Special: 70 GB, minuti illimitati a 7.99 euro (Di giovedì 29 aprile 2021) La guerra tra operatori telefonici continua e stavolta parliamo delle offerte Vodafone Special ancora una volta in versione operator attack. La promo del momento si chiamo Special 70 Giga è sarà colei che tenterà gli utenti dei gestori concorrenti. Quindi chi passa a Vodafone e decide di attivare questa promo, avrà a disposizione larghe soglie di consumo a prezzo super low cost. Vodafone Special: l'offerta mobile low cost La Special 70 Giga include chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS per tutti e 70 Giga per navigare in internet. Il costo mensile previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro. Il costo di rinnovo di 7,99 euro sarà congelato per tutti i clienti che decidono di sottoscrivere una nuova ...

