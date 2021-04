Advertising

sportli26181512 : Villarreal, doppia illusione. Ma Pépé riaccende l’Arsenal per il ritorno: Villarreal-Arsenal 2-1, gol di Trigueros,… -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal doppia

colpo a freddo ? Lotta serrata alla Ceramica, perchée Arsenal se la giocano a viso aperto, colpo su colpo. La bilancia pende dalla parte di Emery grazie a un avvio deciso dei padroni di ...Ilbatte 2 - 1 l'Arsenal nella semifinale d'andata di Europa League disputata allo stadio '... Gli inglesi giocano in 10 dal 57' per l'espulsione di Ceballos perammonizione; all'80' ...Villarreal, 29 apr. - (Adnkronos) - Il Villarreal batte 2-1 l'Arsenal nella semifinale d'andata di Europa League disputata allo stadio 'De la Ceramica' della città spagnola. Le reti dei padroni di cas ...Il Villarreal e l'Arsenal si sfidano in semifinale di Europa League, la gara d'andata è in spagna: formazioni e dove vederla in tv e streaming.