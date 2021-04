Videogiochi, la Nintendo Wii d'oro creata per la Regina Elisabetta può essere tua (per 300.000 dollari) (Di giovedì 29 aprile 2021) Il bello delle leggende metropolitane è scoprire che non sono leggende ma realtà. Nel mondo dei Videogiochi è successo ieri, quando su eBay un collezionista olandese di videogame ha confermato l'esistenza di quello che si pensava essere solo un aneddoto (finto) da raccontare durante le cene mondane. Ovvero, la Wii in oro 24 carati che uno studio di PR fece realizzare per la Regina Elisabetta nel maggio del 2009, durante la campagna per promuovere l'uscita del videogame Big Family Games. Un gesto un po' azzardato e la console fu rimandata al mittente dalla Casa Reale inglese. Elisabetta ha dimostrato una certa passione per i Videogiochi: sembra che anni fa, quando Kate Middleton regalò all'allora fidanzato William proprio la Wii, la Regina si sia divertita moltissimo a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Il bello delle leggende metropolitane è scoprire che non sono leggende ma realtà. Nel mondo deiè successo ieri, quando su eBay un collezionista olandese di videogame ha confermato l'esistenza di quello che si pensavasolo un aneddoto (finto) da raccontare durante le cene mondane. Ovvero, la Wii in oro 24 carati che uno studio di PR fece realizzare per lanel maggio del 2009, durante la campagna per promuovere l'uscita del videogame Big Family Games. Un gesto un po' azzardato e la console fu rimandata al mittente dalla Casa Reale inglese.ha dimostrato una certa passione per i: sembra che anni fa, quando Kate Middleton regalò all'allora fidanzato William proprio la Wii, lasi sia divertita moltissimo a ...

