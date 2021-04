Video Oroscopo Branko oggi giovedì 29 Aprile 2021 | previsioni per te

Leggi su newsitaliane

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ariete I problemi ti perseguiteranno nella sfera sociale del tuo lavoro. Non sopportare complicazioni e lasciare fuori gli indesiderabili. Amore: le decisioni che riguardano la coppia vengono prese tra due. Non lasciare da parte la loro opinione, è importante quanto la tua. Ricchezza:cerca di portare avanti tutto il lavoro per la giornata durante la mattina, vivrai ore di distrazione durante il pomeriggio. Benessere: non lasciarti coinvolgere da un momento della tua vita. Devi ricordare il tuo passato, ma non puoi viverci. Torosperimenterai un improvviso cambiamento dei venti che ti guidano il cuore. Cercherai di riformulare le linee guida di conquista. Amore: trova un modo per comunicare in modo affidabile con il tuo partner. Prova vari metodi finché non trovi quello migliore. Ricchezza: la disciplina è un’arte difficile da ...