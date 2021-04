VIDEO Europa League 2021: highlights, sintesi e gol di Machester United-Roma 6-2 (Di giovedì 29 aprile 2021) Serata da incubo per la Roma ad Old Trafford. Si spengono già nella semifinale d’andata i sogni di gloria dei giallorossi per quanto riguarda l’Europa League 2021. I giallorossi escono sconfitti per 6-2 in casa del Manchester United, soffrendo tantissimo nel secondo tempo, dopo che nei primi 45?, nonostante tre infortuni, siano stati in vantaggio per 2-1. Andiamo a rivivere l’incontro con tutti i gol e gli highlights. highlights Europa League MANCHESTER United-Roma 6-2 GOL Manchester United 1-0 Roma, 9' Bruno Fernandes Daha fazlas? için takip ediniz. pic.twitter.com/SujNsbe1I0 — FUTBOL B?ZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29, 2021 GOL Manchester ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Serata da incubo per laad Old Trafford. Si spengono già nella semifinale d’andata i sogni di gloria dei giallorossi per quanto riguarda l’. I giallorossi escono sconfitti per 6-2 in casa del Manchester, soffrendo tantissimo nel secondo tempo, dopo che nei primi 45?, nonostante tre infortuni, siano stati in vantaggio per 2-1. Andiamo a rivivere l’incontro con tutti i gol e gliMANCHESTER6-2 GOL Manchester1-0, 9' Bruno Fernandes Daha fazlas? için takip ediniz. pic.twitter.com/SujNsbe1I0 — FUTBOL B?ZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29,GOL Manchester ...

