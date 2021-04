VIDEO – Carabinieri liberano splendido esemplare di tasso (Di giovedì 29 aprile 2021) I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino (Salerno) hanno liberato un tasso comune “Meles meles”. Operazione condotta con la collaborazione ed il supporto di veterinari dell’ASL. L’Arma ricostruisce: “L’11 aprile l’animale era stato recuperato nel Comune di Giffoni Sei Casali. Ad operare i veterinari dell’ASL, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cava de’ Tirreni e della locale Stazione. La bestiola era stato rinvenuta in stato di shock e claudicante verosimilmente a seguito di investimento da parte di un veicolo.Il tasso era stato quindi portato al centro di recupero fauna selvatica ‘Il Frullone’ di Napoli per tentarne la riabilitazione. L’animale non aveva riportato fratture o lesioni. Veniva quindi sottoposto solo ad una cura farmacologica fino ad una piena ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 29 aprile 2021) I militari della StazioneForestale di San Cipriano Picentino (Salerno) hanno liberato uncomune “Meles meles”. Operazione condotta con la collaborazione ed il supporto di veterinari dell’ASL. L’Arma ricostruisce: “L’11 aprile l’animale era stato recuperato nel Comune di Giffoni Sei Casali. Ad operare i veterinari dell’ASL, unitamente ai militari della StazioneForestale di Cava de’ Tirreni e della locale Stazione. La bestiola era stato rinvenuta in stato di shock e claudicante verosimilmente a seguito di investimento da parte di un veicolo.Ilera stato quindi portato al centro di recupero fauna selvatica ‘Il Frullone’ di Napoli per tentarne la riabilitazione. L’animale non aveva riportato fratture o lesioni. Veniva quindi sottoposto solo ad una cura farmacologica fino ad una piena ...

