Viaggi, Green Pass: via libera Parlamento UE (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Tornare a Viaggiare, rigorosamente in sicurezza. Il Passaporto vaccinale europeo arriverà entro giugno. E’ quanto ha annunciato via Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo il semaforo verde da parte del Parlamento europeo all’adozione del Green Pass (che dovrebbe chiamarsi “Eu Covid-19 certificate”). Obiettivo dichiarato facilitare gli spostamenti tra gli Stati membri. Arrivato in queste ore, l’ok della plenaria del Parlamento Ue a Bruxelles, dove gli eurodeputati hanno approvato con 540 sì, 119 contrari e 31 astenuti la loro posizione negoziale da portare avanti nelle trattative con il Consiglio. Gli Stati membri potranno continuare ad imporre test e quarantene se lo riterranno necessario, nonostante il Pass Covid Ue. E’ ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Tornare aare, rigorosamente in sicurezza. Ilaporto vaccinale europeo arriverà entro giugno. E’ quanto ha annunciato via Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo il semaforo verde da parte deleuropeo all’adozione del(che dovrebbe chiamarsi “Eu Covid-19 certificate”). Obiettivo dichiarato facilitare gli spostamenti tra gli Stati membri. Arrivato in queste ore, l’ok della plenaria delUe a Bruxelles, dove gli eurodeputati hanno approvato con 540 sì, 119 contrari e 31 astenuti la loro posizione negoziale da portare avanti nelle trattative con il Consiglio. Gli Stati membri potranno continuare ad imporre test e quarantene se lo riterranno necessario, nonostante ilCovid Ue. E’ ...

