Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 aprile 2021)DEL 29 APRILEORE 1835 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO LA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGEZIALE EST E IL GRA IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA DALL’OLGIATA A TOMBA DI NERONE SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. PERTANTO ...