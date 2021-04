Via libera del Governo al Recovery plan da 248 miliardi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al Recovery plan italiano che ammonterà complessivamente a 248 miliardi di euro. Venerdì sarà inviato all'Unione europea. Approvato anche il decreto-legge che individua i programmi e ripartisce le risorse del Piano nazionale per gli investimenti, integrando con risorse nazionali (30,62 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026) il Piano nazionale di ripartenza e resilienza. "Avremo dalla Ue un anticipo del 13% delle somme prima dell'estate". Ha assicurato il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, in una intervista a Skytg24. "Ci saranno anticipi da parte delle casse dei singoli Stati, che poi la Ue, due volte l'anno, valutati gli obiettivi e gli investimenti, rimborserà al bilancio dello Stato", ha spiegato. "Per la prima volta la Ue fa 800 ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha dato viaalplan italiano che ammonterà complessivamente a 248di euro. Venerdì sarà inviato all'Unione europea. Approvato anche il decreto-legge che individua i programmi e ripartisce le risorse del Piano nazionale per gli investimenti, integrando con risorse nazionali (30,62di euro per gli anni dal 2021 al 2026) il Piano nazionale di ripartenza e resilienza. "Avremo dalla Ue un anticipo del 13% delle somme prima dell'estate". Ha assicurato il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, in una intervista a Skytg24. "Ci saranno anticipi da parte delle casse dei singoli Stati, che poi la Ue, due volte l'anno, valutati gli obiettivi e gli investimenti, rimborserà al bilancio dello Stato", ha spiegato. "Per la prima volta la Ue fa 800 ...

