Via libera del governo al Recovery Plan. Approvato anche il Fondo da 30 miliardi per le infrastrutture (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha Approvato la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Recovery Plan), che ora verrà inviato alla Commissione europea, giusto in tempo per la scadenza fissata al 30 aprile. Il governo Draghi ha dato il via libera anche al decreto legge che istituisce il Fondo complementare per le infrastrutture da 30,6 miliardi di euro. La riunione dell’esecutivo è durata circa 50 minuti, ma era di fatto il secondo tempo di una partita cominciata in mattinata e poi sospesa per un vertice con le Regioni sulle ultime limature da apportare al testo. Salta l’obbligo di smart working nella Pubblica amministrazione Il governo ha discusso anche del decreto proroghe, che ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri hala versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (), che ora verrà inviato alla Commissione europea, giusto in tempo per la scadenza fissata al 30 aprile. IlDraghi ha dato il viaal decreto legge che istituisce ilcomplementare per leda 30,6di euro. La riunione dell’esecutivo è durata circa 50 minuti, ma era di fatto il secondo tempo di una partita cominciata in mattinata e poi sospesa per un vertice con le Regioni sulle ultime limature da apportare al testo. Salta l’obbligo di smart working nella Pubblica amministrazione Ilha discussodel decreto proroghe, che ...

Advertising

TgLa7 : Via libera definitivo della #Camera al Dl relativo al differimento, nella finestra tra il 15 settembre ed il 15 ott… - giorgio_gori : A giudicare la fatica che #Draghi ha fatto per ottenere il “via libera” dall’Europa sul #PNRR, si capisce una cosa:… - sportmediaset : Tornano i tifosi allo stadio per la #CoppaItalia. Lo ha ufficializzato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa… - paola_mascaro : Approvazione #PNRR passaggio decisivo per raggiungimento #PariOpportunità. Sistema di certificazione… - francobus100 : Recovery:via libera Cdm al Pnrr e al fondo extra da 30 mld -