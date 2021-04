Via D’Amelio: le parole di Maurizio Avola sono esplosive, ma stiamo attenti ai facili entusiasmi (Di giovedì 29 aprile 2021) Chissà dove era Maurizio Avola il 19 luglio 1992. Ora ci racconta che si trovava nel buco nero di via D’Amelio, lo fa nel libro con Michele Santoro edito da Marsilio: dobbiamo credergli? In altre occasioni ha detto che lui non c’entra nulla con quella strage. È stato il pentito più importante del clan catanese, affiliato nel 1984 dalla famiglia Santapaola, quella a cui Cosa Nostra aveva delegato i rapporti con gli apparati dello Stato. Sta ‘cantando’ dal 1994, non ha mai smesso di parlare, consentendo di colpire la sua famiglia mafiosa di cui ha svelato molti dettagli criminali. Al processo ter per la strage di via D’Amelio gli chiesero se uomini della mafia catanese erano stati coinvolti nelle operazione: “no, nessuno”, disse senza dare spazio a dubbi. Poi all’improvviso, poco tempo fa, ci ripensa e dice ai magistrati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Chissà dove erail 19 luglio 1992. Ora ci racconta che si trovava nel buco nero di via, lo fa nel libro con Michele Santoro edito da Marsilio: dobbiamo credergli? In altre occasioni ha detto che lui non c’entra nulla con quella strage. È stato il pentito più importante del clan catanese, affiliato nel 1984 dalla famiglia Santapaola, quella a cui Cosa Nostra aveva delegato i rapporti con gli apparati dello Stato. Sta ‘cantando’ dal 1994, non ha mai smesso di parlare, consentendo di colpire la sua famiglia mafiosa di cui ha svelato molti dettagli criminali. Al processo ter per la strage di viagli chiesero se uomini della mafia catanese erano stati coinvolti nelle operazione: “no, nessuno”, disse senza dare spazio a dubbi. Poi all’improvviso, poco tempo fa, ci ripensa e dice ai magistrati ...

