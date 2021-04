Via d’Amelio, il pentito Avola si autoaccusa della strage. Per i pm mente: “Il giorno prima era a Catania col braccio ingessato” (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’altra bugia che prova a intorbidire le acque, già non particolarmente limpide, legate alla strage di via d’Amelio. È il racconto di Maurizio Avola, il mafioso catanese che sostiene di aver partecipato alla strage di via d’Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla scorta. Lo ha fatto nel libro di Michele Santoro e Guido Ruotolo, Nient’altro che la verità (Marsilio) e durante lo “Speciale mafia” trasmesso ieri sera da La7. Una rivelazione che arriva a 28 anni esatti dall’inizio della collaborazione del mafioso catanese – che si pente nel 1994 – e rischia di cambiare completamente, ancora una volta, la verità processuale sulla strage del 19 luglio 1992. Ma che è completamente falsa. Il giudizio arriva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’altra bugia che prova a intorbidire le acque, già non particolarlimpide, legate alladi via. È il racconto di Maurizio, il mafioso catanese che sostiene di aver partecipato alladi viacostata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla scorta. Lo ha fatto nel libro di Michele Santoro e Guido Ruotolo, Nient’altro che la verità (Marsilio) e durante lo “Speciale mafia” trasmesso ieri sera da La7. Una rivelazione che arriva a 28 anni esatti dall’iniziocollaborazione del mafioso catanese – che si pente nel 1994 – e rischia di cambiare completa, ancora una volta, la verità processuale sulladel 19 luglio 1992. Ma che è completafalsa. Il giudizio arriva ...

Advertising

La7tv : #specialimentana La figlia di Paolo #Borsellino, Fiammetta, denuncia con ardore: 'Le anomalie sulle indagini e i pr… - fattoquotidiano : VIA D'AMELIO Due agenti in pensione, parenti di uomini di scorta vittime di mafia, accusano la gestione dell'ex que… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Via d’Amelio, il pentito Avola si autoaccusa della strage. Per i pm mente: “Il giorno prima era a Catania col braccio… - fattoquotidiano : Via d’Amelio, il pentito Avola si autoaccusa della strage. Per i pm mente: “Il giorno prima era a Catania col bracc… - abioleonardi : #Fava: 'Chi si vuole servire della sua sgangherata ricostruzione per fabbricare un altro depistaggio su via D’Ameli… -