VERSO TOKYO Zennaro | “Obiettivo entrare nelle prime 10 Il sogno? Una medaglia olimpica”

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 29 aprile 2021) Silvia(Fiamme Gialle) scenderà in acqua per le Olimpiadi disotto le insegne del tricolore nel singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial). Alle spalle un argento ai Giochi del Mediterraneo e la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio De Janeiro nel 2016. Partiamo da Rio De Janeiro. Lì sei arrivata solo ventiduesima, qual è il tuoper questi giochi? Sicuramente voglio fare meglio, vorrei chiudere tra ledieci. Per essere scaramantica direi che voglio arrivare nel medal race e poi vediamo che succede. Come ti senti emotivamente? Molto più serena rispetto alla mia prima olimpiade. Voglio viverla come una regata come tutte le altre. A Rio ero molto emozionata e credo che questo abbia influenzato. Le olimpiadi sono mega eventi, ma aa causa del Covid tutto sarà in un ...