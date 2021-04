Verso Puglia gialla, Sardegna arancione, Valle d'Aosta rossa (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ci saranno grandi novità nella cartina dell’Italia per la prossima settimana che resterà a prevalenza gialla. Come ogni venerdì si riunirà la Cabina di regia per analizzare i dati aggiornati inviati dalle Regioni e formulare le valutazioni sulla base delle quali il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le ordinanze per assegnare alle Regioni le fasce di rischio e i relativi colori. Calabria, Sicilia, Basilicata, a meno che dai loro dati non emerga un peggioramento dello scenario, dovrebbero resteranno in area arancione: Sicilia e Basilicata hanno un Rt superiore a 1, mentre la Calabria ha un rischio complessivo alto. Nella stessa fascia dovrebbe entrare la Sardegna, attualmente l’unica regione in zona rossa. Spera in un cambiamento di area la Puglia, che se il trend positivo che si ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ci saranno grandi novità nella cartina dell’Italia per la prossima settimana che resterà a prevalenza. Come ogni venerdì si riunirà la Cabina di regia per analizzare i dati aggiornati inviati dalle Regioni e formulare le valutazioni sulla base delle quali il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le ordinanze per assegnare alle Regioni le fasce di rischio e i relativi colori. Calabria, Sicilia, Basilicata, a meno che dai loro dati non emerga un peggioramento dello scenario, dovrebbero resteranno in area: Sicilia e Basilicata hanno un Rt superiore a 1, mentre la Calabria ha un rischio complessivo alto. Nella stessa fascia dovrebbe entrare la, attualmente l’unica regione in zona. Spera in un cambiamento di area la, che se il trend positivo che si ...

