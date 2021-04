Verso il nuovo monitoraggio, le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 3 maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 30 aprile il nuovo monitoraggio dell’Iss: le Regioni che potrebbero cambiare colore da lunedì 3 maggio. C’è grande attesa per il monitoraggio Iss del 30 Aprile, utile a capire quali potranno essere le Regioni che potrebbero cambiare colore dalla settimana successiva, quindi dal prossimo 3 maggio. Si tratta del primo monitoraggio dopo le riaperture del 26 Aprile. Ovviamente i dati dell’Istituto Superiore di Sanità non diranno nulla sulla situazione post-riaperture, in quanto fotografano la situazione relativa alla settimana precedente. Insomma, per capire la direzione intrapresa dopo l’allentamento delle misure restrittive si dovrà attendere. Ma ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 30 aprile ildell’Iss: lecheda lunedì 3. C’è grande attesa per ilIss del 30 Aprile, utile a capire quali potranno essere lechedalla settimana successiva, quindi dal prossimo 3. Si tratta del primodopo le riaperture del 26 Aprile. Ovviamente i dati dell’Istituto Superiore di Sanità non diranno nulla sulla situazione post-riaperture, in quanto fotografano la situazione relativa alla settimana precedente. Insomma, per capire la direzione intrapresa dopo l’allentamento delle misure restrittive si dovrà attendere. Ma ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - news_mondo_h24 : Verso il nuovo monitoraggio, le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 3 maggio - andreacreativo : Riformare il diritto d’autore per sostenere l’#openscience: la pandemia offre un’occasione senza precedenti per pro… - piera_salvatori : Il mitico canto a cui il poeta fa riferimento ci permette di scorgere un nuovo spiraglio di luce verso un mondo sco… -