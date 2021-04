Verso i nuovi colori delle regioni, mappa sempre più gialla: la Puglia lascia l’arancione, Sardegna fuori dal lockdown. In bilico la Valle d’Aosta (Di giovedì 29 aprile 2021) Pochi cambi previsti per la prossima settimana. In attesa della pubblicazione dei dati dell’Istituto superiore di Sanità, che monitora la situazione Coronavirus nelle varie regioni d’Italia, le previsioni non prospettano sostanziali cambiamenti. In arancione dovrebbero restare Calabria, Sicilia, Basilicata, con l’aggiunta della Sardegna che potrebbe lasciare la zona rossa. Resta qualche dubbio sulla Valle d’Aosta, che è in bilico tra rosso e arancione a causa dell’incidenza di positivi sui 100 mila abitanti: mentre in tutto il Paese la media è in calo (tra i 140 e i 150), nel territorio si rischia di andare oltre i 250 mila. Per quanto riguarda le regioni in giallo, dovrebbe aggiungersi all’elenco anche la Puglia. Attualmente si trovano nella fascia ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Pochi cambi previsti per la prossima settimana. In attesa della pubblicazione dei dati dell’Istituto superiore di Sanità, che monitora la situazione Coronavirus nelle varied’Italia, le previsioni non prospettano sostanziali cambiamenti. In arancione dovrebbero restare Calabria, Sicilia, Basilicata, con l’aggiunta dellache potrebbere la zona rossa. Resta qualche dubbio sulla, che è intra rosso e arancione a causa dell’incidenza di positivi sui 100 mila abitanti: mentre in tutto il Paese la media è in calo (tra i 140 e i 150), nel territorio si rischia di andare oltre i 250 mila. Per quanto riguarda lein giallo, dovrebbe aggiungersi all’elenco anche la. Attualmente si trovano nella fascia ...

