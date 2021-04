Verità, riconciliazione e giustizia riparativa (Di giovedì 29 aprile 2021) Oggi le vittime del terrorismo, i caduti sotto i colpi vili di assassini che si nascondevano nell’ombra, sono state fatte risorgere, oggi sono meno vittime, il dolore dei loro parenti si è attenuato, oggi è meno pesante la mancanza dei cari strappati alle loro esistenze senza pietà. Abbiamo arrestato un gruppo di terroristi che pensavano di averla fatta franca, e finalmente finiranno in galera, poi butteremo la chiave, e sono fortunati che il nostro ordinamento non preveda la pena di morte e le punizioni corporali che ancor meglio incarnano la punizione. Nessuna vendetta, ma giustizia. Occhio per occhio dente per dente. ... Eccolo come suona l’armamentario da bar dello sport che oggi riecheggia, certo non al bancone, ma rigorosamente all’asporto nel pieno rispetto delle norme vigenti. Ma questi vecchi sconfitti e malati sono il mostro da esibire sul patibolo come un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Oggi le vittime del terrorismo, i caduti sotto i colpi vili di assassini che si nascondevano nell’ombra, sono state fatte risorgere, oggi sono meno vittime, il dolore dei loro parenti si è attenuato, oggi è meno pesante la mancanza dei cari strappati alle loro esistenze senza pietà. Abbiamo arrestato un gruppo di terroristi che pensavano di averla fatta franca, e finalmente finiranno in galera, poi butteremo la chiave, e sono fortunati che il nostro ordinamento non preveda la pena di morte e le punizioni corporali che ancor meglio incarnano la punizione. Nessuna vendetta, ma. Occhio per occhio dente per dente. ... Eccolo come suona l’armamentario da bar dello sport che oggi riecheggia, certo non al bancone, ma rigorosamente all’asporto nel pieno rispetto delle norme vigenti. Ma questi vecchi sconfitti e malati sono il mostro da esibire sul patibolo come un ...

Santa della politica ... capace di esortare e indicare la strada della riconciliazione e in specie l'ordine della persona e ... cioè la lucida, profonda ed inebriante assimilazione delle verità divine e dei misteri della fede, ...

