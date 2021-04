Ventura: “Il Napoli ha una marcia in più delle altre nella corsa Champions. Grandi meriti di Gattuso” (Di giovedì 29 aprile 2021) Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli tra le tante altre, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte: “Facendo i debiti scongiuri direi che il Napoli ha messo la marcia giusta per la Champions League. I risultati sono figli di una condizione fisica e mentale superiore rispetto ad altre squadre. Ci sono i presupposti per avere buone prospettive. Poi è sempre il campo a dare la risposta definitiva. Prima della gara contro il Torino pensavo che per il Napoli fosse una gara più difficile di quanto poi sia stata, perché il Toro è un’ottima squadra. Invece il Napoli ha dominato in lungo e in largo. Ha fatto 2 gol ma poteva farne altri, questo è un segnale importante. Cagliari? Gara non semplice, ciò che è stato detto per il Torino ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Giampiero, ex allenatore deltra le tante, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte: “Facendo i debiti scongiuri direi che ilha messo lagiusta per laLeague. I risultati sono figli di una condizione fisica e mentale superiore rispetto adsquadre. Ci sono i presupposti per avere buone prospettive. Poi è sempre il campo a dare la risposta definitiva. Prima della gara contro il Torino pensavo che per ilfosse una gara più difficile di quanto poi sia stata, perché il Toro è un’ottima squadra. Invece ilha dominato in lungo e in largo. Ha fatto 2 gol ma poteva farne altri, questo è un segnale importante. Cagliari? Gara non semplice, ciò che è stato detto per il Torino ...

