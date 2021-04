Venezia | Serena Rossi madrina della Mostra del cinema

(Di giovedì 29 aprile 2021)(ITALPRESS) – L'attricecondurrà le serate di apertura e di chiusura78.Internazionale d'ArtetograficaBiennale di, diretta da Alberto Barbera.aprirà la 78.dinella serata di mercoledì 1 settembre 2021, sul palcoSala Grande (Palazzo delal Lido) in occasionecerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 11 settembre, in occasionequale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali78..(ITALPRESS).

Rossi , attrice ma anche apprezzata conduttrice, scelta per condurre le serate di apertura e chiusura della 78ma Mostra del Cinema di, dal 1 all'11 settembre 2021. Nella serata di ...'Ringrazio per la fiducia la Biennale di- ha aggiuntoRossi - il direttore Alberto Barbera e il Presidente Roberto Cicutto. Sarà un Festival importante e io ce la metterò tutta. Per ...VENEZIA (ITALPRESS) – L’attrice Serena Rossi condurrà le serate di apertura e di chiusura della 78. Mostra Internazionale d’Arte ...È di oggi la notizia che alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia la madrina della kermesse cinematografica sarà l’attrice napoletana Serena Rossi. La Mostra è un appuntamento importa ...