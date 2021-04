Veicoli elettrici, nel 2020 l’Europa ha superato la Cina come più grande mercato al mondo (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 sono state vendute circa 3 milioni di auto elettriche a livello globale (con una quota di vendita del 4,6% sul totale) e l’Europa ha superato per la prima volta la Cina come il più grande mercato di Veicoli elettrici (EV) al mondo. Anche le immatricolazioni di autobus e autocarri elettrici sono cresciute nei principali mercati, raggiungendo rispettivamente le 600.000 e 31.000 unità. È quanto emerge dal rapporto “Global Electric Vehicle Outlook 2021” dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE). Alla fine del 2020 c’erano 10 milioni di auto elettriche sulle strade del mondo -rileva lo studio – dopo un decennio di rapida crescita. Le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Nelsono state vendute circa 3 milioni di auto elettriche a livello globale (con una quota di vendita del 4,6% sul totale) ehaper la prima volta lail piùdi(EV) al. Anche le immatricolazioni di autobus e autocarrisono cresciute nei principali mercati, raggiungendo rispettivamente le 600.000 e 31.000 unità. È quanto emerge dal rapporto “Global Electric Vehicle Outlook 2021” dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE). Alla fine delc’erano 10 milioni di auto elettriche sulle strade del-rileva lo studio – dopo un decennio di rapida crescita. Le ...

Advertising

AigetEnergia : RT @RivEnergia: disponibile il Global EV Outlook 2021 i veicoli elettrici continuano a crescere nonostante la pandemia - Giuggio72684862 : RT @Qualenergiait: E per i veicoli elettrici si prevede un decennio in continua crescita. Dati e analisi della Iea. - Qualenergiait : E per i veicoli elettrici si prevede un decennio in continua crescita. Dati e analisi della Iea. - Qualenergiait : Ferrovie, idrogeno, veicoli elettrici: cosa c’è nel nuovo #Pnrr per i #trasporti puliti - killsapo : .@lapoelkann_ lo sapevi che gli @aha_com hanno portato i veicoli elettrici in Norvegia attraverso l'uso di una Pan… -