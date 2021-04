Vaticano: il 6 maggio giurano 34 guardie svizzere (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel pomeriggio del 6 maggio, nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico, si svolgerà il giuramento delle nuove reclute del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia. Le 34 guardie giureranno sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel pomeriggio del 6, nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico, si svolgerà il giuramento delle nuove reclute del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia. Le 34giureranno sulla ...

Advertising

vaticannews_it : #preghiamoinsieme Sono stati resi noti i 30 #Santuari protagonisti in ogni angolo del mondo della preghiera di magg… - GiuseppeAnacle2 : Maggio 2021, il mese della preghiera incessante per la fine della pandemia - Vatican News - Kameel_Spanioly : RT @opusdeich: #Preghiera incessante per la fine della #pandemia : 30 Santuari, dal Giappone alla Bosnia, dalla Nigeria all'Argentina, guid… - opusdeich : #Preghiera incessante per la fine della #pandemia : 30 Santuari, dal Giappone alla Bosnia, dalla Nigeria all'Argent… - PicoPaperopoli : ?? #29Aprile 1965 – Vaticano: Papa Paolo VI pubblica l'enciclica 'Mense Maio', sulle suppliche alla Vergine Maria ne… -