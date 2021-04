Variante indiana a Roma | controlli su un volo sospetto | il 9% era positivo al Covid

(Di giovedì 29 aprile 2021) Giovedì 29 aprile 2021. Laè arrivata anche a. Il Ministro della Salute Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh, oltre che in India. Come riporta “Today”, nella tarda serata di ieri, all’aeroporto di Fiumicino, le Uscar della Regione Lazio (guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu), e hanno ispezionato un”. Con loro l’Adr, la Protezione civile e le Forze dell’ordine. leggi anche l’articolo —>, laè in Italia: cosa sappiamo della nuova mutazione del virussu...

Se poi arrivasse unache elude tutti i vaccini che abbiamo a disposizione non possiamo saperlo, ma questa è un'ipotesi molto improbabile". Riguardo alla sua assenza in aula durante il voto ...Lae il terribile aumento dei contagi da coronavirus in India spaventano l'Italia, che blocca gli arrivi dal Paese ma anche dal Bangladesh. Intanto, però, è atterrato ieri all'aeroporto ...La variante indiana di cui tanto si sta parlando in questi giorni, dunque, continua a impressionare. Proprio adesso che, grazie alle vaccinazioni, l’Italia (così come tanti altri paesi) sembrava aver ...Il numero dei contagi Covid in India continua a salire in modo preoccupante. Per questo l'ambasciata americana ha diramato un avviso ai cittadini statunitensi che si trovano in quel Paese in ...