Variante indiana a Casandrino? La sindaca: “Qui nessun pericolo” (Di giovedì 29 aprile 2021) È polemica a Casandrino per la richiesta fatta da un ex consigliere comunale che attraverso la stampa fa sapere di aver chiesto alla giunta, al segretario, ai dirigenti dell’area tecnica e al comando della polizia locale un monitoraggio sull’ingresso dei cittadini indiani per impedire la propagazione della Variante indiana del covid 19 in città. “Nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) È polemica aper la richiesta fatta da un ex consigliere comunale che attraverso la stampa fa sapere di aver chiesto alla giunta, al segretario, ai dirigenti dell’area tecnica e al comando della polizia locale un monitoraggio sull’ingresso dei cittadini indiani per impedire la propagazione delladel covid 19 in città. “Nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RobertoBurioni : Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giust… - fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - repubblica : Variante indiana Covid, positivi 23 dei passeggeri atterrati ieri a Roma da Delhi - erika_aln : 'Variante indiana che preoccupa per la velocità di diffusione'. (cit. TG5) Ma come? E la variante inglese? Mica e… - lore944 : RT @repubblica: ?? Variante indiana Covid, positivi 23 dei passeggeri atterrati ieri a Roma da Delhi. 'Almeno due super spreader a bordo' ht… -