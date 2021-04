Valmadrera festeggia Mario Anghileri | primo presidente della Provincia di Lecco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valmadrera festeggia

LeccoToday

La Provincia di Lecco celebra 25 anni egli 80 del suo primo presidente Il regalo della PolisportivaAnche il neo Presidente Alberto De Pellegrin, accompagnato da alcuni ...... si spenge la prima edizione di Luci Su Lecco dopo un grande successo di pubblico 06/01 -, il Corpo Musicale S. Cecilia100 anni con un concerto 06/01 - Lutto in Valsassina, è ...Mario Anghileri festeggiato per i suoi 80 anni da Comune e Polisportiva di Valmadrera Per due volte sindaco e dirigente sportivo.