Valeria Marini e Gianmarco Onestini: bacio sotto le stelle di Supervivientes (Di giovedì 29 aprile 2021) Valeria Marini e Gianmarco Onestini infiammano Supervivientes, l'Isola dei famosi spagnola, con un bacio sotto le stelle honduregne. Valeria Marini e Gianmarco Onestini hanno iniziato a flirtare a Supervivientes: i due concorrenti italiani nella notte appena passata si sono scambiati un bacio sotto le stelle honduregne. I due italiani che partecipano all'edizione iberica dell'Isola dei Famosi continuano ad attirare l'attenzione. Nei giorni scorsi Valeria Marini e stata vittima di un'intossicazione alimentare, mentre Gianmarco Onestini due giorni fa si è ...

giorgiashelby : RT @sononatanera: D’ora in poi quando mi sentiró male con me stessa penseró alla disperazione di Gianmarco Onestini che pur di avere un po’… - infoitcultura : Valeria Marini e Gianmarco Onestini baci e intimit a Supervivientes le immagini - sononatanera : D’ora in poi quando mi sentiró male con me stessa penseró alla disperazione di Gianmarco Onestini che pur di avere… - stanchissima2 : È uno scherzo? ?????? - tizianosmile1 : Ma in che senso Gianmarco Onestini e Valeria Marini hanno limonato a Supervivientes ILARY MA COLLEGHIAMOCI CON LA T… -