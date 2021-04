Val San Martino | lavori al passaggio a livello e disagi | strada riaperta prima del previsto

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una buona notizia per la viabilità della valle San: è stata infattidel tempo laprovinciale 342 a Cisano Bergamasco. Idi Rfi al- entrati nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Val San

Lecco Notizie

...provincia di Arezzo Comune Nuovi Casi Anghiari 1 Arezzo 38 Bibbiena 4 Bucine 4 Capolona 6 CastelNiccolò 2 Castelfranco Piandiscò 5 Castiglion Fiorentino 2 Chiusi Della Verna 5 Civitella In...... 23.500 euro, è stato coperto dalla Comunità Montana Lario Orientale ValleMartino grazie alla ...- aggiunge Giancarlo Valsecchi - Uno di questi interventi è stato avviato in localitàBettego e ...46 anni, prete dal 2001, è l’attuale viceparroco di Seriate “Questi sono paesi che vogliono bene ai sacerdoti. Don Marcello ce ne vuole già” CARENNO – E’ stato annunciato ieri, sabato 24 aprile, l’arr ...Permettere ai cittadini di conoscere il territorio e il proprio patrimonio culturale e ambientale Le pubblicazioni sono in distribuzione tramite la libreria del Viaggiatore Leggero CALOLZIOCORTE – L’E ...