Vaccino Sputnik bocciato dal Brasile: 'E' difettoso, l'adenovirus si replica' (Di giovedì 29 aprile 2021) Anvisa, l autorit sanitaria del Brasile, ha negato la possibilit di usare nel Paese il Vaccino russo Sputnik, citando nella sua decisione presa luned sera "rischi inerenti" e gravi difetti nella sua ...

RobertoBurioni : Il problema di 'Sputnik' sembra essere grave. Il vaccino dovrebbe essere costituito da virus incapace di replicarsi… - RobertoBurioni : Il virus contenuto nel vaccino - dicono le autorità brasiliane presentando dati precisi - si replica e non dovrebbe… - Corriere : Il Brasile boccia il vaccino russo Sputnik: l’adenovirus messaggero si replica, pericolo per la salute - zazoomblog : Vaccino Sputnik bocciato dal Brasile: E difettoso ladenovirus si replica - #Vaccino #Sputnik #bocciato #Brasile: - GraceDama : I guai del vaccino Sputnik V in Brasile -