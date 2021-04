Vaccino russo: bloccate le somministrazioni in Brasile e gravi risultati emersi (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Vaccino russo Sputnik è stato bloccato in Brasile dopo le criticità emerse negli studi: il siero replicherebbe l'adenovirus all'interno dell'organismo. Vaccino Sputnik V bloccato in Brasile, i rischi: contiene un adenovirus capace di replicarsi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) IlSputnik è stato bloccato indopo le criticità emerse negli studi: il siero replicherebbe l'adenovirus all'interno dell'organismo.Sputnik V bloccato in, i rischi: contiene un adenovirus capace di replicarsi su Notizie.it.

