Vaccino, in arrivo 2,5 milioni di dosi, Figliuolo: «Somministrazioni in crescita». Quante ne facciamo al giorno (Di giovedì 29 aprile 2021) L'obiettivo fissato dal commissario è arrivare a 500mila Somministrazioni al giorno. Ad oggi siamo a 358mila dosi giornaliere (il 15 aprile scorso eravamo sotto la soglia delle 300mila).... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 aprile 2021) L'obiettivo fissato dal commissario è arrivare a 500milaal. Ad oggi siamo a 358milagiornaliere (il 15 aprile scorso eravamo sotto la soglia delle 300mila)....

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Il vaccino Moderna può essere conservato per 3 mesi alla temperatura del frigorifero (dove mettete… - zaiapresidente : ??? La pianificazione delle somministrazioni di vaccino nei prossimi mesi (ovviamente potranno variare in base all'… - PerlediMitirda : RT @RobertoBurioni: BUONE NOTIZIE - Il vaccino Moderna può essere conservato per 3 mesi alla temperatura del frigorifero (dove mettete gli… - FedericaCalvia : RT @RobertoBurioni: BUONE NOTIZIE - Il vaccino Moderna può essere conservato per 3 mesi alla temperatura del frigorifero (dove mettete gli… - Euro_comunica : In arrivo 2 milioni di vaccini. La campagna vaccinale continua senza sosta -