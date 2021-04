Vaccino, Figliuolo: 'In arrivo 2,5 milioni di nuove dosi' (Di giovedì 29 aprile 2021) L'obiettivo fissato dal commissario è arrivare a 500mila somministrazioni al giorno. Ad oggi siamo a 358mila dosi giornaliere (il 15 aprile scorso eravamo sotto la soglia delle 300mila). Un ritmo che ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) L'obiettivo fissato dal commissario è arrivare a 500mila somministrazioni al giorno. Ad oggi siamo a 358milagiornaliere (il 15 aprile scorso eravamo sotto la soglia delle 300mila). Un ritmo che ...

Advertising

ivanscalfarotto : Ieri superate le 380 mila dosi di vaccino somministrate in un giorno. Grazie all’ottimo lavoro del Generale Figliuo… - giantico : RT @stegian67: Una sola donazione per le Primule di Arcuri. Figliuolo restituisce 50 euro - Il Tempo - ticino_notizie : RT @tempoweb: Arcuri ha raccolto solo 50 euro per le Primule #osho #iltempodioshø #29aprile #vaccino #arcuri #figliuolo #iltempoquotidiano… - rotre54 : Ok #VacciniCovid ok consensi informati ma alla fine bisogna lasciare a ciascuno il vaccino che ritiene e non quel… - LeggoSono : RT @stegian67: Una sola donazione per le Primule di Arcuri. Figliuolo restituisce 50 euro - Il Tempo -