Vaccino Covid Lazio, il centro Federnuoto di Ostia si trasforma in hub vaccinale: come funziona e come prenotare (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo gli studios di Cinecittà e gli hub di Tor Vergata e Valmontone, anche il centro Federnuoto di Ostia diventa punto vaccinale. Tutto questo perché la campagna di vaccinazione nel Lazio deve accelerare, con l'obiettivo di somministrare più dosi possibili al giorno. centro Federnuoto di Ostia diventa hub vaccinale: come funziona Al via dal 3 maggio anche l'hub vaccinale presso il Polo Natatorio di Ostia, un centro che sarà allestito nella parte ovest dell'impianto. Saranno 10 le cabine operative per 12 ore al giorno, con la stima di somministrare circa 600 vaccini in 24 ore. Per la prenotazione, sarà sempre necessario accedere al ...

