Vaccino Covid Italia, “per luglio 60% popolazione con due dosi” (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid Italia, per metà luglio il 60% della popolazione vaccinato con prima e seconda dose. “Entro la metà di luglio avremo raggiunto al 60% l’immunità di gregge, quindi il 60% delle persone dovrebbe aver ricevuto la prima e la seconda dose, già è una buona immunità” ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ospite a ‘Porta a Porta’. E ancora: “Per fine settembre puntiamo all’80% come obiettivo medio. Per questo prevedo un’estate abbastanza tranquilla, sempre portando la mascherina”. Inoltre, “abbiamo raggiunto le 500mila dosi giornaliere di Vaccino. La proiezione è intorno a questo target. La macchina organizzativa è pronta, adesso abbiamo anche la benzina, le dosi sono arrivate. In questa ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 aprile 2021), per metàil 60% dellavaccinato con prima e seconda dose. “Entro la metà diavremo raggiunto al 60% l’immunità di gregge, quindi il 60% delle persone dovrebbe aver ricevuto la prima e la seconda dose, già è una buona immunità” ha detto il commissario straordinario all’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo, ospite a ‘Porta a Porta’. E ancora: “Per fine settembre puntiamo all’80% come obiettivo medio. Per questo prevedo un’estate abbastanza tranquilla, sempre portando la mascherina”. Inoltre, “abbiamo raggiunto le 500milagiornaliere di. La proiezione è intorno a questo target. La macchina organizzativa è pronta, adesso abbiamo anche la benzina, lesono arrivate. In questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid Italia, "per luglio 60% popolazione con due dosi" ... già è una buona immunità" ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco ... Inoltre, " abbiamo raggiunto le 500mila dosi giornaliere di vaccino . La proiezione è intorno a questo ...

'Se arrivano dosi, vaccini a tutti i lombardi entro fine giugno', ha detto Fontana ... ha proseguito Fontana che sempre mercoledì aveva sottolineato come in Lombardia fosse stata raggiunta la quota di 3 milioni di dosi di vaccino anti covid somministrate in Lombardia. 'In poco meno di ...

Coronavirus oggi. Vaccini: Figliuolo, vicini a target 500mila dosi al giorno. Entro metà luglio ... Il Sole 24 ORE ieri sera Remuzzi ne ha parlato Remuzzi da persona seria ha detto che stanno provando e che il loro studio è limitato e che spera che altri si aggiungano per sostenerlo od eventualmente confutarlo. Stanno sperimentando ma non c'è la ...

Vaccinazione completa per mille anziani PORTO TORRES. Nell’ultima giornata della campagna vaccinale riservata agli ultraottantenni di Porto Torres, ieri mattina, i “nonni” turritani hanno ricevuto la seconda dose del vaccino della Pfizer. S ...

